«Массовый инфантилизм»: психолог объяснил причины и механизм выгорания на работе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist; ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИНЧЕНКОВА АНДРЕЯ; 5-tv.ru

Иногда кажется, что вся жизнь идет наперекосяк. Есть ли в этом вина самого страдальца?

Значительную часть времени люди уделяют своей работе. Она важна не только из-за получения денег, но и для реализации себя. Как правило, быстрого карьерного роста достигают только те, кто по-настоящему любит свою работу. Правда, многие быстро разочаровываются в трудовых буднях и зарабатывают эмоциональное выгорание. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги Андрей Минченков рассказал 5-tv.ru, почему большое количество людей идут на работу с чувством уныния.

«Это проблема такого массового инфантилизма. Очень много инфантильных людей, которые искренне думают, что им все должны или, скажем, за них как-то должны решить, как им жить. К сожалению, такого много», — заявил эксперт.

По словам профессионала, люди с раннего возраста привыкают трудиться там, где им не нравится. Работа воспринимается как что-то неприятное и сложное. Например, когда родители заставляют выпускника пойти в престижный институт, а он совершенно не хочет становиться тем, на кого поступил учиться.

Следующие пять лет человек запоминает неинтересную информацию, сидит на длинных лекциях, сдает скучные экзамены, а потом идет работать по ненавистной специальности. Именно такой сценарий чреват эмоциональным выгоранием в будущем. Проблема еще и в том, что инфантильные люди не готовы менять свою жизнь. Им проще переложить ответственность и винить обстоятельства.

При этом, по словам эксперта, люди могут трудиться в нелюбимых сферах, потому что не понимают, чего хотят на самом деле. Очень трудно быстро определиться со своей стезей, особенно в молодом возрасте. Минченков отметил, что, если человеку удалось понять себя, выбрать нужное направление и услышать свои желания, то ему крупно повезло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему даже любимая работа может превратиться в каторгу.