Полуразложившееся тело мужчины рядом с фонариком нашли в Мытищах
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Судя по всему, несчастный скончался полгода назад. Но что с ним произошло?
В городском округе Мытищи было найдено скелетированное тело мужчины, возле которого лежал фонарик. Новостью поделилось информационное агентство «Москва».
Известно, что на трупе были надеты черные куртка, рубашка, брюки и коричневые ботинки. С места происшествия криминалисты изъяли улики для проведения экспертизы.
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По предварительному заключению, мужчина скончался около шести месяцев назад. Тело было доставлено морг, где им занялись специалисты. Сейчас устанавливается личность погибшего и причина смерти.
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