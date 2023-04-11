Вперед, ребята! Минометчики отряда «Барс» выбивают ВСУ из Белогоровки

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Что происходит сейчас на передовой и какие этапы ждут дальше?

Корреспонденты «Известий» показали кадры, которые сняли в районе поселка Белогоровка в ЛНР. Прямо сейчас за укрепрайоны бьются минометчики отряда «Барс-12». Подразделение состоит из тех, кто добровольно отправился в зону СВО. Люди разных профессий быстро освоили минометы и теперь сражаются на передовой. Алексей Полторанин покажет кадры боевой работы.