Обида и амбиции: почему Арестович призывает свергнуть Зеленского

Политолог Светов: Арестович обижен на Зеленского и сам метит в кресло президента

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; © РИА Новости / Александр Натрускин; Reuters; 5-tv.ru

Уволенный со скандалом из офиса президента Украины политик на днях призвал к смене лидера страны. Что это: месть или желание самому занять кресло главы государства?

В политике не редкость, когда вчерашние соратники становятся заклятыми врагами и начинают «топить» друг друга. На это в беседе с 5-tv.ru указал политолог и журналист Юрий Светов, комментируя недавние жесткие заявления экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Светов привел в пример отношения бывшего президента России Бориса Ельцина и начальника его охраны Александра Коржакова. Их долгое время связывало не только сотрудничество, но и личная дружба, однако после своего увольнения Коржаков начал писать книги и давать интервью, в которых, как только мог, поливал грязью вчерашнего друга и соратника. Подобным образом мог «переобуться» и Арестович, полагает эксперт.

«Обида сидит у Арестовича из-за того, что только вчера он был в верхнем эшелоне власти, а сегодня его оттуда турнули», — отметил Светов.

Нельзя исключать, что у Арестовича есть и политические амбиции, которые он надеется реализовать на дистанцировании от Зеленского, добавил политолог.

«Когда политика такого мелкого калибра, как Зеленский, вдруг выносит на столь высокую должность, то те, кто находился рядом с ним и помогал его становлению, задаются вопросом, почему он, а не я. И у того же Арестовича — он же человек не глупый — видимо, тоже есть ощущение, что, если уж Зеленский смог быть президентом Украины, то и он может. И вот это уязвленное самолюбие вполне может сейчас проявляться», — анализирует Светов.

При этом за Арестовичем с большой долей вероятности могут стоять некие политические силы, готовые вытолкнуть его наверх в качестве своего лидера, считает политолог.

Светов напомнил, что Арестовичу ранее удалось занять достаточно высокую должность советника главы офиса президенты, и уже тогда кто-то влиятельный оказывал ему в этом поддержку.

В конце концов, если проект «Зеленский» был реализован, как считается, с помощью олигарха Игоря Коломойского, то почему бы не быть еще каким-то структурам, которые захотят проделать ту же самую операцию с Арестовичем, задался вопросом политолог.

При этом, обратил внимание Светов, у Арестовича достаточно высокие шансы на успех: он умеет говорить и обладает высокой медийностью.

После скандального увольнения с поста советника главы офиса украинского президента Арестович, которого считали едва ли не главным рупором киевского режима, сделал несколько громких заявлений «пророссийского» характера. В частности, он предрек огромные потери украинской армии при попытке контрнаступления, указав на подавляющее превосходство российских войск в вооружении. На днях Арестович и вовсе публично призвал сменить Зеленского на посту президента Украины, обвинив его в коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арестович обматерил отказавшихся от его лекции студентов киевского университета.