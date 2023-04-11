Эмоциональное выгорание: почему любимая работа превращается в каторгу?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist; 5-tv.ru

Всем людям нужны денежные средства, однако способ их заработка не всегда приходится по душе.

Работа — это неотъемлемая часть жизни почти каждого человека. Хорошо, когда трудовые обязанности радуют человека, сфера деятельности нравится ему и он чувствует себя «как рыба в воде». Однако далеко не все считают свою профессию приятной, а некоторые и вовсе разочаровываются в ней и впадают в состояние уныния, живя от выходных до выходных. Обычно это называют «эмоциональным выгоранием». Из-за чего возникает подобная проблема? На этот вопрос ответил действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги Андрей Минченков в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт заявил, что в своей практике больше всего сталкивался со случаями, когда люди уставали от монотонности. Каждый день приходится жить по одному и тому же сценарию — подъем ранним утром, долгий путь в офис и такое же возвращение.

«Общая усталость. Человек не успевает восстанавливаться. <…> если вы не успеваете восстанавливаться, если нагрузка превышает способность адаптации — это постоянный дистресс. <…> Особенно если это касается многозадачности, если вы работаете в условиях прессинга временного, когда очень высокая ответственность», — объяснил Минченков.

Второй причиной подобного состояния эксперт назвал отношения в трудовом коллективе. Если в офисе будет уютная атмосфера, приятные, отзывчивые люди и хорошее отношение к сотрудникам, то вероятность эмоционального выгорания снижается в разы.

Психолог рассказал про некоторые случаи в своей практике. Пациенты заработали выгорание, потому что в коллективе была сильная конкуренция. Это создает условия серьезного стресса, у сотрудника в прямом смысле нет права на ошибку. Когда человек понимает, что любое неверное действие может привести к увольнению, понижению или наказанию, то ощущает особенную тревожность, на организм возлагается огромная нагрузка.

«И третье, может быть, главное — это когда человек занимается не тем, что он любит. Тем, чем он, по большому счету, вынужден заниматься в силу каких-то жизненных обстоятельств и не занимается тем, чем он хочет. В силу разных причин — это не приносит сейчас денег, допустим. Когда человек вынужден уходить в какие-то другие профессии», — признался Минченков.

Стоит отметить, что иногда уныние из-за трудовых обязанностей решается сменой работы. Но в каких случаях это следует сделать? Ранее 5-tv.ru сообщал, какие неочевидные факты говорят о том, что пора менять работу.