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Бухарест с безудержным энтузиазмом поддерживает усилия «коллективного Запада» по наращиванию военно-технической поддержки киевского режима.

В МИД РФ прокомментировали публикации западных СМИ о строительстве сервисного центра немецкого Rheinmetall в Румынии на границе с Украиной, который будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, БМП Marder, БТР Fuchs и военные грузовики. Внешнеполитическое ведомство в эксклюзивном комментарии на запрос «Известий» назвало открытие концерна еще одним шагом к эскалации украинского конфликта.

В министерстве отметили, что строительство ремонтной базы для техники ВСУ, поставляемой Западом, стало достоянием гласности. Открытие сервиса в румынском городе Санту-Маре в непосредственной близости к украинским территориям «вполне вписывается» в логику действий Бухареста, который с «безудержным энтузиазмом» настаивает на наращивании поддержки киевского режима.

«Мы неоднократно отмечали, такого рода шаги ведут лишь к затягиванию конфликта и росту числа его жертв, еще большему нагнетанию и без того беспрецедентной военно-политической напряженности в Европе», — подчеркнули в МИД РФ.

Россия, в свою очередь, принимает и продолжит принимать меры для нейтрализации внешних угроз безопасности, и в этом никто не должен сомневаться, добавили в министерстве.

«А вот у румынских граждан наверняка накопилось немало вопросов к собственному правительству в связи с безоговорочной поддержкой украинских властей, осуществляемой (и это становится все более очевидным) в ущерб национальным интересам», — указало МИД в своем сообщении.

В ведомстве в заключение объяснили, что румынское правительство в угоду киевскому режиму упускает самые «чувствительные» аспекты национальной политики. Среди них вопросы безопасности страны, растущие внутренние проблемы — социальные и экономические, а также забота о соотечественниках, которые оказали за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие переговоров по Украине.