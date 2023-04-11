Момент начала извержения вулкана Шивелуч на Камчатке попал на видео

Фото, видео: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

Местных жителей призывают не выходить из дома.

На Камчатке во вторник показал характер вулкан Шивелуч. Над полуостровом, примерно на 16-20 километров в высоту поднялся столб пепла и рисовал узоры. Эксперты уверяют, что такого здесь не видели шесть десятилетий.

Суровый нрав Шивелуча в числе первых оценили жители поселка Ключи — небо заволокло густой пепловой тучей, были слышны раскаты грома, а потом «осадки» накрывали едва ли не с головой. То же самое происходило еще в нескольких крупных поселках, имеющих опасное соседство — Усть-Камчатский, Мильково и Козыревск и другие.

Все они сейчас находятся в красной зоне, дорога к ним ограничена. Не исключается вероятность схода селя. Местных жителях при возможности просят не выходить из дома.

Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатского края. В него входят сотни, а возможно, и тысячи вулканов, включая Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые оказались в эпицентре извержения вулкана на Камчатке.