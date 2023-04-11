Вызовите скорую! Бездомный мужчина упал на коляску с младенцем в Москве

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

На станции метро Комсомольская пьяный мужчина без определенного места жительства упал на коляску с ребенком. Как сообщается, житель столицы сидел на парапете, но в один момент потерял равновесие и свалился в пешеходный переход. Именно в этот момент по нему шла молодая мама со своим ребенком. Мужчина приземлился на коляску с малышом.

Как стало известно 5-tv.ru, ребенка госпитализировали в больницу. По словам матери, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб передней брюшной полости.

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«Мужчина сидел сверху, а мы спускались по пандусу. В тот момент, когда мы практически спустились, он упал прямо на коляску. Мы сразу же вызвали скорую, а полицейские пришли сами, так как это транспортный узел», — рассказала девушка.

Мама малыша добавила, что уже написала заявление в полицию. Уголовное дело будет возбуждено в любом случае, так как в истории фигурирует несовершеннолетний.

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