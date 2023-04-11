Тело африканского беженца нашли на границе Белоруссии с Польшей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

За год это уже пятый случай гибели иностранцев на приграничной территории.

Еще одно бездыханное тело мужчины африканской внешности обнаружили белорусские пограничники на границе с Польшей. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета страны.

В материале уточняется, что мертвый человек находился у заграждения, установленного на польской территории. Рядом с ним найдены рюкзак и мобильный телефон погибшего.

При каких обстоятельствах случилась смерть, пока не уточняется. Это сейчас выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.

При этом, говорится в сообщении, что с начала года это уже пятый случай гибели иностранца на границе. В пограничном комитете это связывают с практикой насильственных вытеснений со стороны властей Польши.

«Польские власти не прекращают практику насильственных вытеснений, „депортаций на тот свет“ и оставления уязвимых категорий людей в опасной для жизни ситуации», — отмечается в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшие на Кипр украинцы взбесили поляков и попали в русский «котел».