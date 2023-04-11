Может ли Украина за полгода создать ядерное оружие и как?

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Даже если у Незалежной есть такая возможность, она не станет ее использовать. Но почему?

Киевский режим способен создать ядерное оружие примерно за шесть-девять месяцев. Об этом заявил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. При этом он тут же отметил, что Украина не станет создавать такие вооружения, потому что «ей это не надо». Если Незалежная пошла бы на это, то нарушила бы систему международных договоров, передает издание «Страна.ua».

«Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время [конфликта] остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — заявил Арестович.

Стоит отметить, что экс-президент США Билл Клинтон жалел, что Киев отказался от ядерного оружия в 1994 году. Он уверен, что обратный сценарий мог бы изменить решение о начале специальной военной операции.

Еще в 1994 году украинская сторона подписала Будапештский меморандум и отказалась от третьих в мире по величине запасов ядерных вооружений, но только в рамках обеспечения ее безопасности со стороны других государств-подписантов.

Еще 19 февраля украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции выразил желание инициировать саммит государств — участниц Будапештского меморандума, чтобы изменить положение Украины, предусматривающее отказ страны от ядерного орудия. Это заявление Зеленского подтвердило, что перед Россией повисла угроза со стороны Украины.

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