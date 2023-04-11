ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ ; 5-tv.ru

Мужчина причастен к оказанию финансовой помощи киевскому режиму.

ФСБ России пресечена деятельность жителя Хабаровска, который подозревается в государственный измене. Гражданин РФ был задержан сотрудниками службы.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчина направлял денежные средства на нужды ВСУ. Его противоправная деятельность угрожала безопасности Российской Федерации.

Ранее ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области. Известно, что мужчина собирал данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ, их маршрутах и перемещении техники в регионе. Все полученные сведения с помощью мессенджеров он сливал украинскому руководству. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ изъяла почти 700 килограммов кокаина у членов международного картеля в Подмосковье.