Отвергнутый любовник из мести попытался уложить свою бывшую в наркоцентр Барнаула

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Пара встречалась целых два года, но у женщины со временем чувства остыли.

Женская месть иногда в подметки не годится мужской, особенно, когда приходится мириться с поражением. Это на днях доказал отвергнутый житель Барнаула, который насильно пытался упечь бывшую возлюбленную в реабилитационный центр.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина и женщина встречались около двух лет, но со временем отношения сошли на нет. Вероятно, именно у 34-летней представительницы прекрасного пола остыли чувства к избраннику. Но у того на любимую были серьезные планы и так просто отступать он не собирался. После последней попытки женщины дать ему от ворот поворот, он разработал план мести.

В него он посвятил двух своих приятелей, которые не смогли оставить брошенного товарища в беде. На них-то несчастный и возложил главную миссию — похитить любимую и поместить ее в реабилитационный центр. Тем более, что один из друзей имел для это все ресурсы, так как работал там воспитателем.

И вот, пару дней назад, 9 апреля, женщина вернулась домой и увидела там нежеланного гостя, бывшего. Тот поставил ее перед выбором: не хочешь встречаться по-хорошему — будет по-плохому. После в квартиру зашли те самые товарищи, насильно взяли пленницу под руки и посадили в машину. Автомобиль держал путь как раз в тот самый реабилитационный центр с наркологическим профилем.

К счастью, довести план до конца злоумышленникам так и не удалось, на помощь пленнице в тот же день подоспели сотрудники полиции и освободили ее, а мужчин — задержали. Сам же герой-любовник пока еще находится на свободе и разыскивается полицией.

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