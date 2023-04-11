Berliner Zeitung: бот ChatGPT призвал к немедленному прекращению огня на Украине от лица Шольца

Фото: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Искусственный интеллект оказался намного разумнее западных политиков. Как же он посоветовал выходить из кризиса?

Чат-бот ChatGPT, в основе работы которого лежит искусственный интеллект, составил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщило издание Berliner Zeutung.

Уточняется, что в программу компьютерного разума поступила задача — ИИ должен был проанализировать ситуацию вокруг Украины, в том числе, до начала конфликта, а после предложить стратегию его решения. Чат-бот предложил незамедлительно прекратить огонь, отвести все войска из зоны проведения спецопераци и создать демилитаризованную зону. Примечательно, что бот прописал пункты плана и выразил свою обеспокоенность ситуацией от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца и немецкого правительства.

«Мы призываем стороны серьезно подумать о немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров», — указазал ИИ.

От лица Шольца ChatGPT также напомнил, что Германия всегда выступала конструктивным игроком на мировой арене и выполняла роль сбалансированного регулятора безопасности и благополучия европейских стран. ИИ отметил важность развития диалога между Россией и Германией, а также признал интересы РФ в области обеспечения безопасности своей страны.

В заключение чат-бот подчеркнул необходимость наблюдения за ООН, ОБСЕ и ЕС, чтобы они строго проследовали представленным пунктам «мирного плана».

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