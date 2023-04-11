Бородина объяснила, где взяла деньги на жилье в Дубае: «Я это заслужила»

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Телеведущая также поделилась планами насчет отъезда за границу.

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, где взяла деньги на покупку дорогой недвижимости в Дубае. Об этом она рассказала на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Знаменитость пояснила, что квартиру в другой стране она купила не для того, чтобы в подходящий момент уехать из России. Это, заверила она, всего лишь инвестиция.

«Эта недвижимость была некоторым вложением с моей стороны. И плюс ко всему это дружественная страна», — отметила Ксения.

Она добавила, что гордится своими русскими корнями и ее гражданская позиция все та же.

Что же касается источников дохода, то, по словам ведущей, здесь никакого секрета нет — все заработано своим кровным трудом. К этому, подчеркнула телезвезда, ее приучали с детства. Знаменитость училась в частной школе в Италии, на Капри, и не нуждалась в деньгах, но отчим предупреждал, что всего надо добиваться своими силами. Ксения хорошо усвоила этот урок и уже смолоду научилась грамотно распоряжаться деньгами.

«Я заслужила то, что сейчас имею. Когда я могла позволить себе дорогую машину, то я не покупала этого, а копила на квартиру. Потом взяла квартиру и стала копить на ремонт», — вспомнила она.

При этом, по словам Бородиной, многие над ней смеялись и не понимали: когда одни ездили на автомобилях представительского класса, она обходилась более бюджетным транспортом. Зато приоритеты были расставлены правильно: сначала недвижимость. Потом — все остальное. Своим принципам телезвезда верна и по сей день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина впервые раскрыла детали развода с Курбаном Омаровым.