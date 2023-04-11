«Я был против»: сын Никаса Сафронова женился вопреки воле отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Знаменитый живописец не понимает поступков своего чада. Что вызвало разлад между ними?

Художник Никас Сафронов известен не только впечатляющими картинами, но и яркой личной жизнью. Знаменитость несколько раз был женат и даже завел наследников вне брака. При этом мужчина не отказался от детей, каждого принял и полюбил. Правда, не всегда у отца и детей совпадают мнения.

Например, сын живописца Дмитрий оказался слишком влюбчивым по мнению папы. Он рано готовится к свадьбе и чересчур стремительно развивает отношения. Сафронов всегда советовал наследнику подольше пожить с невестой, узнать ее с разных сторон. Вдруг она окажется не тем, кто ему нужен? А штамп в паспорте уже поставлен... Однако нравоучения родителя оказались неэффективны.

«Я был против, когда он в первый раз пошел в загс. Ну как против? Я не могу ему диктовать, он не был воспитан мною, но я помогал, финансово поддерживал его. Он влюбился и говорит, мол, хочу жениться. Я говорю: ты встань на ноги сначала, осознай, что сможешь прокормить семью <…> я не дал ему благословения на тот брак… Он все равно женился, через три месяца развелся», — заявил Никас Степанович в беседе с изданием KP.RU.

Однако даже этот случай не стал уроком для Дмитрия. Недавно мужчина снова расписался с возлюбленной. Знаменитый папа просил его узнать избранницу получше, но сын стоял на своем, отметив, что знает новоиспеченную жену уже шесть месяцев. Творческий отец даже не приехал на свадьбу — было неудобно.

«Не смог быть на его свадьбе, потому что меня не было в Москве. С другой стороны, особо туда и не рвался, потому что ни семью ее, ни ее родителей, ни ее толком не знаю», — признался художник.

А как же на личном фронте у самого живописца? Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никас Сафронов рассекретил новые отношения.