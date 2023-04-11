В Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

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Врио главы региона Сальдо указал, что все попытки противника обречены на провал.

Украинские боевики готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он также добавил, что ВСУ пытаются маневрировать, перебрасывать живую силу и технику, а также создавать ложные цели.

«Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — заявил Сальдо РИА Новости.

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Но преодолеть водную преграду у ВСУ не выйдет. Сальдо пояснил, что противнику не удалось собрать достаточного количества сил для проведения операции. Украина смогла накопить человеческие резервы, но войскам не хватает технического обеспечения.

«Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», — заявил Сальдо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ захватили семнадцать опорных пунктов ВСУ под Кременной. Наступление велось с помощью армейской авиации и беспилотников.