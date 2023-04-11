Отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сидакова погиб в жуткой аварии

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Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова — Казбек Сидаков — умер в результате ДТП. Об этом сообщает информационное агентство Ossetia News.

Сообщается, что вчера ночью неподалеку от села Зильги случилось крупное ДТП с участием трех машин. На федеральной трассе «Кавказ» водитель первого легкового автомобиля, совершая разворот, не уступил дорогу второму участнику движения. В результате последнее авто отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще одним автомобилем.

Известно, что Казбек Сидаков находился в машине, которую отбросило на встречную полосу. В результате случившегося он получил множество травм. Его оперативно доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей — мужчина скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как иномарка вылетела на встречную полосу в Сахалине. В той аварии погибли три человека.