Об успехах российских военных на полях СВО рассказал представитель группировки «Днепр» Алексей Рулев.

Российские бойцы уничтожили около десяти боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в ходе боев на херсонском направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы группировки «Днепр» Алексей Рулев.

По словам представителя структуры, военнослужащие армии РФ с помощью средств радиоэлектронной борьбы вывели из строя семь украинских дронов близ городов Алешки и Голая Пристань, поселка Песчановка. Кроме того, в районе населенных пунктов Ивановка и Казачьи Лагеря были ликвидированы беспилотники «Лелека -100» и «Фурия».

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки „Днепр“ нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника в районе населенных пунктов Велетенское и Жовтневое. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 „Гвоздика“. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около десяти человек», — рассказал Рулев РИА Новости.

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