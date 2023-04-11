Арестович обругал матом отказавшихся от его лекции киевских студентов

Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko

Экс-советник главы офиса Зеленского решил, что молодые люди испугались приглашать в свой вуз столь «одиозного спикера».

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович крайне резко отреагировал на отказ студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) послушать его лекцию. В своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором назвал молодых людей трусами. Орудовал политик крепкой нецензурной бранью, демонстрировал высочайшую степень возмущения.

Как пояснил Арестович, визит в вуз не был его инициативой — один из студентов увидел его на улице, подошел и предложил выступить. Идея понравилась, согласился сразу, так как «молодежь — это святое». Обговорили все детали — дату, время, тему и даже постер для мероприятия, но все напрасно. Немногим позже тот же студент написал политику, что святая молодежь не хочет его видеть и слышать.

«Студсовет решил не приглашать „одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию общества“. Значится, десятку европейских (и не только) международных форумов Арестович — почетный спикер, а нашим маленьким чмош… Пардон, комсомольцам — нет… Представители „храброй и победоносной нации“ в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем ****** ****** (трусов. — Прим. ред.)», — негодует экс-советник.

Как добавил Арестович, 97% украинцев не считают его угрозой для общества, придерживаются противоположного мнения, но боятся его озвучить. Их он назвал замкнутым кругом «бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга чмошников». И именно такие люди, к большому сожалению политика, формируют политическую позицию в сети, представляют «цифровое общественное мнение Украины».

Ранее, писал 5-tv.ru, Алексей Арестович призвал немедленно сменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.