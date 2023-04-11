«Начали отрастать кустики»: Елена Беркова рассказала о борьбе с облысением

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / berkova; 5-tv.ru

Звезда «Дома-2» и фильмов для взрослых не сдалась даже когда врачи опустили руки. После года пребывания в париках она вернула свои волосы.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова рассказала в личном блоге о своей борьбе с алопецией. По словам 38-летней звезды, в 2022-м она полностью облысела, ни один врач не смог остановить или замедлить процесс. Курс лечения не помог, из-за серьезных изменений во внешности она потеряла равновесие — начались проблемы с ментальным здоровьем.

Как поделилась Беркова, трихологи не помогли. Один за другим медики стали убеждать ее, что надежды на восстановление нет, так как погибли все волосяные фолликулы. Целый год женщина носила парики или банданы, прятала абсолютно лысую голову и искала способ исцелиться.

«Ко мне алопеция пришла с букетом из депрессии, тревожного расстройства, невроза. Я делала все: капельницы, гипноз, ток, лазер, медитации — не перечесть», — рассказала актриса.

Беркова верила, что сумеет побороть проблему и не сдавалась. По собственным словам, она полностью изменила образ жизни ради своей цели. И в последнее время сдвиг стал ощутим. Волосы начали расти, и пусть сейчас они еще короткие, у женщины появилась почва под ногами — надежда. В блоге она показала свои фото на каждом этапе, а в завершении — снимок с новой шевелюрой. Той, о которой врачи предлагали уже не мечтать.

«Теперь я знаю, что могу все… У меня начали отрастать кустики, и мне нарастили на них волосы. Главное — верьте в себя, и все получится. Волосы есть!» — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о так называемом проклятье Елены Берковой. Замужем актриса фильмов для взрослых была несколько раз, от одного из избранников родила сына Евгения. Однако после расставания бывшим возлюбленным селебрити никто не завидовал. Последние двое буквально пропали.

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