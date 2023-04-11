Не перестает удивлять: Пегова зажигательно станцевала перед публикой в откровенном наряде

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Кинозвезда всерьез увлеклась латиноамериканскими танцами и делает большие успехи.

Актриса Ирина Пегова представила на суд поклонников результат нескольких месяцев тренировок — зажигательный танец. Звезда увлеклась спортивными бальными танцами, она активно осваивает латиноамериканскую программу и даже выходит на соревнования. Тяжелый труд дает свои плоды: артистка заметно постройнела, ей удаются довольно сложные элементы, но особого внимания фанатов заслужили ее наряды. Откровенные и дерзкие.

В личном блоге, пишет издание «Страсти», Пегова опубликовала видео, снятое на недавно прошедшем турнире. Перед судьями и зрителями актриса предстала в ярком платье цвета фуксия, расшитом бахромой и практически полностью оголяющем ноги. Артистизма Пеговой не занимать, но и движения ее говорят о большом мастерстве на новом поприще.

Как часто знаменитостей осуждают за чересчур откровенные наряды и экстравагантные хобби! Но не в этом случае. Поклонники Ирины Пеговой в восторге от ее увлеченности, уверенности, и профессионализме. Талантливый человек талантлив во всем — так говорят об актрисе фолловеры. Едва ли многие из них ожидали такой легкости от женщины, по природе своей не отличающейся хрупкостью. Очевидно, трудолюбие вознаграждается овациями.

Артистка танцует со своим бессменным партнером Евгением Раевым. Познакомились они на шоу «Танцы со звездами». Пегова выступала в паре с Андреем Козловским, но за кулисами чаще общалась как раз чаще с Раевым. С ним она и продолжила тренировки после завершения проекта. Безусловно, не обошлось без слухов о вспыхнувшем романе, но звезда предпочитает не давать комментариев — лишь демонстрирует плоды совместной работы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Пегова пожаловалась на преследователя, который с каждым днем ведет себя все более пугающе.