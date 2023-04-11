Не уследили: кто стоит за утечкой секретных документов из Пентагона

Фото, видео: EPA / ТАСС; 5-tv.ru

В американской прессе настоящая паника. Как могла попасть в Сеть конфиденциальная информация? Есть несколько версий.

Не добавила авторитету США среди союзников и недавняя скандальная утечка документов. В это сложно поверить, но самое абсурдное объяснение выдала газета The Washington Post. По мнению ее аналитиков, найти виновных невозможно, потому что, цитата, секретные документы были распечатаны на принтере, а потом сфотографированы.

Судя по пресс-конференциям в Белом доме, там не слишком озабочены такими проблемами. На вопросы журналистов сегодня отвечал пасхальный кролик. Ну как отвечал, раздавал шоколадки. Чему тут удивляться, если есть версия, что и сам слив — это новая операция ЦРУ. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

То ли Пентагон пора распускать по причине полной профнепригодности, то ли там завелась целая стая новых мстителей-Сноуденов, но в свободном доступе вдруг появляются вот такие «секретные материалы»: численность и даже номера украинских военных бригад, проходящих сейчас обучение в США и других странах НАТО. А дальше ровными столбиками — точное количество танков, бронемашин, артиллерии, вездеходов. Всего же — около сотни документов. И не только на тему Украины. Может показаться, это настоящий праздник для нашей разведки, но эксперты призывают не торопиться с выводами.

«Можно предположить контролируемый слив или, как говорят в информационном пространстве, „контролируемая утечка“. То есть ряд документов является в какой-то степени подлинной, но они уже в определенной степени устарели. Как поступают образцы вооружений, сколько боеприпасов — все это представляет интерес для соцсетей, но не для наших штабов, не для действий командиров и военнослужащих в форме специальной военной операции», — говорит доктор политических наук, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

The Wall Street Journal утверждает, что данные утекли еще в январе, причем из внутреннего чата неких сотрудников, которые обменивались анекдотами, эротическими фото, а потом вдруг стали выкладывать и сверхсекретные документы. На них сказано, что-то самое контрнаступление ВСУ, которым Россию уже давно пугают Зеленский, его министр обороны Резников и их американский военный куратор Ллойд Остин, должно начаться то 25 февраля, то когда-то в марте, но никак не позже 23 мая, когда, по тем же слитым данным Пентагона, у Украины окончательно кончатся и ракеты, и ПВО, и все силы.

«Утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают. То, что США за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызвало разные скандальные ситуации», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слежка — это вторая часть массива вашингтонского «чернослива». В документах сообщается, что микрофоны ЦРУ стоят прямо в офисе Зеленского. На одном из заседаний президент Украины предложил якобы нанести массированный удар беспилотниками по территории России в Ростовской области, после чего его тут же осадили из Вашингтона, отменив поставку ракет повышенной дальности. Любопытно, что в прослушку Зеленского эксперты как раз верят.

«Все гораздо для Зеленского страшнее: у него личная охрана — это ЧВК, либо британские, либо американские. Помимо того, что его прослушивают, за ним еще и наблюдают, и охраняют спецслужбы, либо Ми-6, либо ЦРУ. Давайте вспомним историю с прослушкой Меркель. Ровно три дня пошумели в прессе, а потом пришла команда «прекратить“», — заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Судя по документам, США активно прослушивают правительство Южной Кореи, и даже легендарную израильскую спецслужбу «Моссад», с помощью которой якобы даже организуют те самые стихийные протесты против судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вот именно поэтому ветеран американских спецслужб Скотт Риттер в интервью «Известиям» утверждает, что документы подлинные.

«Знаете, в США долгие годы склонны иметь в своих внутренних кругах людей, сливающих информацию, вспомним Дэниэла Эллсберга. Также Эдвард Сноуден — яркий пример того, как кто-то может слить информацию. Вопрос лишь в том, почему это произошло, как это произошло», — говорит отставной разведчик управляемой морской пехоты США Скотт Риттер.

В американских СМИ настоящая паника. CNN опасается серьезного разлада между США и союзниками, а The New York Times пишет, что в Пентагоне всерьез начали охоту на кротов. Вполне возможно, что все это — «крокодиловы слезы», но сам факт утечки показателен. Такие сливы встречаются тогда, когда сливающая сторона всерьез опасается провала.