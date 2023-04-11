Код красный: на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС

Столб пепла выбросило на высоту 20 километров.

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. На полуострове сейчас в районе семи утра, но никакого солнца даже не видно, многие в спешке собирают вещи, чтобы уехать подальше от этого зрелища. Столб пепла выбросило на высоту 20 километров. В ближайших поселках уже начинается так называемый пеплопад — когда снег становится серым, и даже черным от выпавших осадков.

Вулканологи сейчас пристально следят за происходящим, последний раз Шивелуч извергался семь лет назад.

Вулкану присвоен наивысший красный код опасности для авиационной опасности.