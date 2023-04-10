В Польше заявили об обещании Зеленского отдать им часть территории Украины

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Глава киевского режима оказался в ситуации, когда вынужден пойти на территориальные уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь в противостоянии с Россией. Об этом пишет автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

По мнению аналитика, в случае успешного контрнаступления в Донбассе полякам отойдет часть Западной Украины.

«Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой и вернуть Польше западную часть Украины. А также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — пишет Галась.

Он отметил, что Зеленский в Польше продемонстрировал готовность пожертвовать частью территории Украины в обмен на помощь Варшавы. По мнению автора, украинский лидер уже понял, что контрнаступление украинской армии обречено на провал. На этом фоне Зеленского начинает ненавидеть не только украинский народ, но и союзники, вложившие в киевский режим огромные деньги и военную помощь.

Украинскому президенту остается только «любой ценой найти средства для урегулирования с США и Евросоюзом денежных вопросов, даже путем территориальных уступок», резюмирует Галась.

Накануне украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Зеленский в ходе визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы создать антироссийский альянс по окончании боевых действий. По словам Бортника, речь идет о расширении так называемого Люблинского треугольника, в который входят Киев, Варшава и Вильнюс, и создании нового политического образования с привлечением Латвии, Эстонии и Молдавии. Что касается Украины и Польши, то их социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных масштабов, отметил Бортник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время визита в Варшаву Зеленский заявил об отсутствии в будущем «политических, экономических и исторических» границ между Украиной и Польшей.