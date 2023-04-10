«Били прикладом»: зачем боевики ВСУ силой забирали детей у жителей Артемовска

Фото, видео: Reuters / KAI PFAFFENBACH; 5-tv.ru

Вскрылись новые факты преступлений украинских военнослужащих.

Украинские боевики принуждали жителей Артемовска эвакуироваться на территорию Украины, а при сопротивлении избивали и отнимали у них детей. Об этом сообщил один из жителей города, которого в числе других людей спасли российские бойцы.

«Меня, например, прикладом били за то, что я не хотел вывозить ребенка. Им было по боку: вывози только в сторону Украины, и все», — поделился мужчина.

Он добавил, что в городском районе Комаровка боевики силой вытащили из подвала детского сада прятавшихся там людей и отняли у них детей.

«На Комаровке пришли, силой заставили детей загрузиться. Тех, кто пытался остановить, возмущаться, — избили», — рассказал житель Артемовска.

По словам мужчины, украинские военные нормально общались с горожанами только в тех случаях, если самим что-нибудь было нужно, а под конец и вовсе перестали церемониться с людьми.

«Под самый конец называли нас „ждунами“. В городе просто расстреливали людей. Могли с автомата расстрелять просто так или из пулемета. Это было нормально для них… Говорит, что вы, ждете русский мир? Если на улице поймали там, где примерно вы живете, значит, к вечеру жди — мины прилетят», — рассказал мужчина.

При этом боевики пытались создать видимость заботы о людях, привозили телевидение и на камеры раздавали горожанам продукты. Однако на следующий день те же военные могли приехать и избить тебя, говорит житель Артемовска. Он отметил, что на многих боевиках и на их машинах были надписи «волонтер».

«Мы им просто мешали, но нами же они одновременно и прикрывались, потому что знали, что Россия не будет стрелять в мирных. И они за нами прятались, и все равно нас убивать еще пытались», — рассказал мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска усилили натиск в Артемовске. За неделю под контроль штурмовиков ВС РФ перешел весь центр города.