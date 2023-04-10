В Центробанке опровергли слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

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Новая форма денежного обращения ничего не отменяет и не заменяет, а только дополняет.

Эльвира Набиуллина прокомментировала слухи о том, что пенсии в скором времени будут выплачиваться исключительно в цифровых рублях. Это — неправда, заявила глава Центробанка.

«Появилось много разных слухов о цифровом рубле о том, что, например, он заменит наличные или что пенсии будут платить столько в цифровых рублях. Хочу просто подчеркнуть, что это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет. Ничего не заменяет. Он дополняет, это еще один из способов расчета. И в каком-то смысле он похож на систему быстрых платежей, можно будет проводить очень быстро эти деньги», — заявила Набиуллина.

Главным преимуществом цифрового рубля Набиуллина назвала полностью бесплатные переводы для физических лиц. Владелец цифрового кошелька сможет совершать любые операции в приложении любого банка, где у него есть счет, пояснила глава Центробанка.

Также, по ее словам, в ближайшем будущем будут модернизированы и рублевые банкноты. Они станут более износостойкими и будут лучше защищены от подделок.