Путин назвал самый действенный способ улучшения региональной демографии

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства обсудил проблему с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Решение должно быть кардинальным.

Дальний Восток до сих пор полностью не оправился от прошлогодних разрушительных тайфунов. На востановление дорог и мостов уже потрачено почти три миллиарда рублей из краевого бюджета. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор Приморского края. Также на встрече Олег Кожемяко рассказал о масштабных инвестпроектах. Полным ходом идет строительство новых портов — все больше товаров доставляют в нашу страну с Востока, 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия, в том числе, благодаря продлению дальневосточной ипотеки. Однако, как заявил губернатор, для развития региона нужны дополнительные меры поддержки.

«Но вот льготы, связанные с созданием территорий опережающего развития, особых зон, вы считаете, что их недостаточно вот для этих территорий? Нужно что-то еще дополнительно?» — поинтересовался президент России.

«Нужны дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру: бюджетные, льготные, кредитные. Вся инфраструктура во многом построена в советское время и требует просто обновления. По большому счету необходим вот такой же импульс, который вы дали во время подготовки к саммиту АТЭС. Преобразился край, преобразился Дальний Восток, он совершенно по-другому зазвучал на мировой арене. Мы видим, как динамично развиваются наши соседи, поэтому Приморью нужно второе дыхание», — добавил Кожемяко.

В числе прочего лидер страны обсудил с региональным чиновником проблему демографии. По мнению Путина, улучшение условий жизни — лучший способ поднять показатели.

«Конечно, территория живет, как и вся страна, в особых условиях сегодня. Есть те вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех Ваших сотрудников, и со стороны федерального центра. Мы обсудим все вопросы — не обойдем ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края. Но самый основательный способ — это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел переговоры с лидером Киргизии.