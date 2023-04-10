Напряженность растет: Китай завершил военные учения около Тайваня

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Армия КНР разыграла сценарий полной воздушной и морской блокады острова. Что послужило поводом для маневров?

Сотни вылетов, стрельбы, максимально приближенные к боевым, и отработка полной морской и воздушной блокады острова. Китай провел у берегов Тайваня крупнейшие за несколько лет учения. Маневры стали последним китайским предупреждением — и строптивой администрации особого административного района, и ее американским покровителям. Вашингтон готовится к конфликту не только с Пекином, у американцев возникли претензии даже к европейским союзникам — Парижу и Брюсселю. Подробнее — корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Пока это только военная игра. Хотя Китай в шаге от войны с Тайванем, говорят наблюдатели. За спиной администрации мятежного острова маячат США и их союзники по НАТО. Но руководство КНР, у которой самая многочисленная армия в мире, готово бросить вызов западной коалиции.

В интернете появились ролики: двухмиллионная Народно-освободительная армия Китая, используя высокоточное оружие, очищает Тайвань от сепаратистов. Поводом для маневров КНР у берегов Тайваня — они стали крупнейшими за несколько лет — послужил визит главы Тайваня Цай Инвэнь в Штаты. Она в Лос-Анджелесе обсуждала стратегическое партнерство со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. Западные покровители заверили островную администрацию в безусловной, если потребуется, силовой поддержке движения особого района Китая к демократии западного образца.

«Народ Тайваня привержен ценностям демократии, стремится к миру со странами-соседями и готов выполнять все свои обязательства на международном уровне», — говорит глава администрации особого административного района КНР Тайваня Цай Инвэнь.

«МИД Китая уполномочен заявить по поводу провокационного так называемого транзитного визита Цай Инвэнь в США. Наша страна примет крайне решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Наши учения вокруг острова Тайвань — это серьезное предупреждение администрации Тайваня — не поощрять сепаратизм и не вступать в сговор с внешними силами», — говорит официальный представитель МИД Китая Ван Вэнбинь.

Этот понедельник стал кульминацией трехдневных маневров: китайские военные разыграли сценарий полной воздушной и морской блокады Тайваня. К боевому патрулированию присоединился авианосец «Шаньдун», его эскадрильи волнами накатывали на рубежи мятежной ПВО. Встревоженные соседи — в Минобороны Японии — насчитали более 120-ти боевых вылетов. При этом китайская эскадра будто бы случайно оказалась всего в 230 километрах от японских островов Мияко.

Силовые линии противостояния вокруг Тайваня грозят расколом западной коалиции. Президент Франции Эммануэль Макрон, который ездил в Китай восстанавливать экономические связи, позволил себе ряд громких заявлений, которые не понравились США. В частности, политик заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм», европейцам необходимо «проснуться» и подумать о своих интересах. Ситуацию обернули в свою сторону республиканцы в Конгрессе США: Штаты могут оставить Европу один на один с украинским кризисом.

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«Он сказал, что пришло время для Европы порвать с США, не зависеть больше от нас. Европе, дескать, не нужно втягиваться в чужие, не ее конфликты. А мы сейчас решаем вопрос Украины, тратим много денег наших налогоплательщиков на этот европейский конфликт. Но если наши союзники не готовы выбрать между США и Китаем, может, тогда и нам не нужно? Может, нам стоит просто сказать: мы сфокусируемся на угрозе со стороны Китая. А вы, ребята, разбирайтесь с Украиной сами», — говорит сенатор в Конгрессе США от штата Флорида Марко Рубио.

В Конгрессе США до сих пор не поняли: говорил ли Макрон только за себя, или выражал изменившуюся позицию Евросоюза, учитывая, что вместе с Макроном в Пекин летала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но Вашингтон напомнил Парижу о его полной военной несостоятельности: даже во время конфликта в Северной Африке французы летали на американских военно-транспортных самолетах. Но даже если Европа откажется участвовать в битве за Тайвань, у США — нет выбора, говорят экономисты. Остров — один из наиболее важных торговых партнеров для Штатов, в том числе как производитель стратегически важных полупроводниковых микросхем военного назначения. Без них США проиграют глобальную гонку гиперзвуковых и космических вооружений.