Глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

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Утреннюю службу в Воскресенье Христово в лавре проведет исполняющий обязанности «наместника».

Глава раскольнической ПЦУ Епифаний не будет проводить пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре. В ПЦУ уточнили, что Епифаний будет проводить службу в Пасху в Михайловском Златоверхом монастыре в столице Украины. В Киеве расположилась резиденция раскольнической церкви.

Согласно информации ПЦУ, утром пасхальную службу в Успенской соборе Киево-Печерской лавры собирается провести бывший монарх лавры Авраамий. Раскольники назначили его исполняющим обязанности «наместника» лавры после его перехода в ПЦУ из УПЦ.

Раскольническая церковь оказывает давление на каноническую Украинскую православную церковь. Ситуация обострилась в марте, когда на сайте Киеве-Печерской лавры появилась публикация с подписью исполняющего обязанности главы национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника. Гендиректор изложил, что монархи до 29 марта должны покинуть стены монастыря. Уточнялось, что они могут остаться — для это нужно перейти на сторону раскольнической церкви.

Закрытие монастыря спровоцировало массовые захваты храмов в городах на территории Незалежной. Также участились столкновения между представителями раскольников и УПЦ.

Ранее 5-tv.ru писал, что прихожан УПЦ выгнали из Киево-Печерской лавры молиться на улицу в Вербное воскресенье.