«Не забудьте про трусы»: Киркоров в халате на голое тело дал ценный совет

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Певец продолжает шокировать поклонников кардинальными переменами во внешности и не только.

Пластические операции, похоже, омолодили не только тело, но и душу певца Филиппа Киркорова. В личном блоге 55-летний артист опубликовал игривое видео, на котором предстал перед поклонниками в белоснежном халате, надетом, судя по всему, на голое тело. Во всяком случае Киркоров сам недвусмысленно намекнул на это.

«По утрам надев часы, не забудьте про трусы», — пропел знаменитость, сверкнув на камеру обнаженным бедром.

Поклонники певца постарше сразу вспомнили веселую песню, которая звучит в фильме 1986 года «Как стать звездой» в исполнении Максима Леонидова и мим-группы «Лицедеи». Правда, в оригинале дается совет сначала надеть трусы, а уже потом часы. В основе песни — стихотворение «Не забудь» знаменитого поэта-шестидесятника Андрея Вознесенского.

К слову, новый образ Киркорова — с обесцвеченной шевелюрой и бородой — пришелся по вкусу далеко не всем его фанатам. На днях певца раскритиковали в соцсети, отметив, что в стремлении омолодиться он достиг обратного результата — «состарился лет на 30». Многие обратили внимание на то, что знаменитость стал похож на своего 90-летнего отца Бедроса Киркорова и выглядит как минимум на 70 лет.

Известно, что Филипп в последнее время тщательно потрудился над своим лицом и телом. В частности, хирурги «перекроили» певцу торс, смоделировав «кубики» пресса и подкорректировав соски. В конце апреля артист продемонстрирует результат их работы на сольном концерте в честь своего юбилея.

Киркоров признался, что сделать пластику ему посоветовал 30-летний блогер и певец Давид Манукян (Дава), которому и самому мощный торс «накачали» хирурги. Впрочем, артисты не стесняются говорить об этом, ведь, по словам Киркорова, иметь сегодня своего пластического хирурга — это то же самое, что иметь личного психолога и тренера.

«Мы — мужики, нам не стыдно рассказать все, как есть», — заявил певец в беседе с журналистами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о желанных подарках Киркорова ко дню рождения.