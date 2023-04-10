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Определить природу насморка поможет лор, который проведет риноскопию.

В весенний период из-за перепадов температуры люди часто страдают от насморка (ринита) и ОРВИ. Вместе с этим в период цветения может развиться аллергия, которая несет схожие симптомы. Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун объяснила изданию Газета.ру, как различать вирусный и аллергический насморк.

Обычно при рините нос заложен из-за выраженного отека слизистой, это сопровождается обильным водянистым насморком и слабостью. Эти симптомы характеры как для инфекционного ринита, который возникает при острых вирусных заболеваниях, так и при аллергическом рините.

Иммунолог считает, что острая вирусная болезнь раздражает нервно-вегетативные центры, провоцирует головную боль, слабость и, естественно, насморк. Некоторые исследования подтверждают то, что гистамин, вырабатываемый тучными клетками, увеличивается до показателей, характерных для аллергической реакции. Поэтому основные симптомы чаще всего одинаковые.

Однако по активности можно определить тип ринита. Например, при возникновении зуда и чихания, которые появились при сезонном цветении или новом контакте с каким-либо продуктом или веществом. А при вирусе чаще всего имеется повышенная температура тела до 38 градусов.

Вирусный ринит или риносинусит с бактериальной инфекцией сопровождается температурой, когда насморк становится более густым, и общее состояние человека продолжает усугубляться. В этих случаях симптоматическое лечение не помогает на протяжении нескольких суток.

Эксперт считает, что в первую очередь нужно обратиться к врачу-терапевту и в дальнейшем получить направление к лору или аллергологу, который сможет поставить точный диагноз пациенту. Врач проведет риноскопию, которая позволит изучить тип слизистой оболочки носа. Если она отечная, более бледная или с синюшным оттенком, то у человека ринит аллергического типа. При вирусном контакте слизистая, наоборот, выражается гиперемией, то есть усилением кровотока и характерными красными или розовыми оттенками.

Если у человека инфекционный ринит, то лечение зависит от симптомов, насколько слизистая поражена и нужно ли антибактериальная профилактика. Эксперт подчеркнула, что при аллергическом зуде необходимо применять антигистаминный препарат и сосудосуживающие капли.

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Однако врач предупредила, что такие препараты нужно использовать не более пяти дней, поскольку при более длительном лечении слизистая носа становится зависимой, а насморк может приобретать смешанный характер — медикаментозный, аллергический или неаллергический.

Если ринит аллергический, то в первую очередь исключается аллерген и прибегают к симптоматической фармакотерапии, которая важна для снижения уровня воспаления слизистой. Такое лечение подбирается в зависимости от того, насколько сильно проявляются симптомы.

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