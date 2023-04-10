Белоруссия попросила у РФ гарантии защиты как своей территории

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Президент страны Александр Лукашенко назвал условия, при которых существование его государства без помощи необъятной будет невозможно.

Белоруссии нужны гарантии защиты в случае внешней агрессии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его словам, Минск ждет полных гарантий от Москвы, и эта тема уже обсуждалась на встрече с российским президентом.

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Белоруссии Российская Федерация защищает Белоруссия как собственную территорию. <…> Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности», — отметил Александр Лукашенко.

Владимир Путин ранее поддержал идею белорусского коллеги и предложил разобрать все договоры и соглашения, чтобы понять, какой нормативный правовой акт необходим странам сейчас для полной безопасности Белоруссии.

Кроме того, отметил Лукашенко, страны Запада забыли о пунктах в Будапештском меморандуме. В обмен на вывод ядерного оружия западные страны должны были гарантировать безопасность, в том числе экономическую. Вместо этого, подчеркнул белорусский президент, Запад начал вводить санкции против России и Белоруссии.

Недавно по поручению президента в республике начали проверку боеготовности вооруженных сил. Мероприятие имеет комплексный характер: за время проверки секретариат Совбеза Белоруссии выяснит способность командиров управлять воинскими частями и проверит готовность воинских частей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко завил о достигнутых договоренностях с Путиным по всем вопросам.