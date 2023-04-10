Горе-гуру: в России будут бороться с недобросовестными коучами и психологами

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Все чаще люди тратят деньги в надежде найти ответы на свои вопросы, а взамен получают пустышку.

Услуги всевозможных бизнес-коучей, психологов и тренеров личностного роста, которых в последнее время развелось великое множество, в России хотят лицензировать. А данные о специалистах с подтвержденной квалификацией планируют как минимум внести в единый реестр. Все чаще люди тратят деньги, а взамен получают пустышку — какие-то банальные советы, которые можно легко найти бесплатно. Тему продолжит корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Полтора месяца и все: вы — психолог. Это обещают очередные обучающие курсы. На этот раз владению метафорическими ассоциативными картами. Вещь не выдуманная из разряда хиромантии, а еще один рабочий инструмент профессиональных психологов. Ключевое слово здесь профессиональных.

«Метафорическими картами должны заниматься профессиональные только психологи, психотерапевты, из этой же области психиатры. Люди, которые имеют профильное образование», — отметила кандидат психологических наук Руслана Завалихина.

Для всех остальных набор картинок с описанием различных жизненных ситуаций, действительно, что-то вроде гадальных карт, и после 1,5-месячных курсов — тоже. И это только единичный случай подмены понятий. Психологом сегодня себя мнит практически каждый, кто имеет такое желание.

«Сейчас, чтобы давать консультации в интернете, вообще не нужно образование, достаточно поменять статус в профиле и дать рекламу. Не обязательно и разбираться в самой психологии — можно выучить одну фразу и ей пичкать каждого обратившегося: „Ну, дорогой мой, это все из детства. Давайте проработаем проблему подробно. Нужно сеансов 10-15 понадобится“. Так вот по новой инициативе всего этого можно будет избежать, просто зайдя на официальный сайт и убедившись, что такого в кавычках специалиста там просто нет», — рассказал журналист.

Создать такой сайт будет очень непросто, считают в профессиональном сообществе уже настоящих, дипломированных психологов. Потребуется четкая структуризация. Иначе даже официальный источник может начать напоминать популярную соцсеть, где по поиску «психолог» система выдает тысячи результатов.

«У психологов очень много разных специализаций. Медицинские психологи занимаются одним, семейные психологи занимаются другими вещами. Детские психологи, спортивные психологи», — пояснил доктор психологических наук Виктор Гульдан.

Будет ли такая база добровольной или обязательной еще только предстоит решить, но то, что она необходима уверены все, кто свой диплом не купил в интернете, а честно пять лет слушал лекции в ВУЗах, потом еще на практике подтверждал свои знания. Психологи все чаще не разбираются с проблемами клиентов, а исправляют ошибки, сделанные неквалифицированными предшественниками.

«Это советы, которые навредили человеку, это вторжение в пространство клиента с какими-то особенностями психолога», — рассказал детский психолог Сергей Громов.

Пока, говорят психологи, таких двое-трое из десяти, но если ситуацию не контролировать, уже через пару лет каждый третий будет выходить из кабинета так называемого специалиста недолеченным.

В зале суда закончилась история взаимоотношений целых двух психологов — супругов, многодетных родителей. Как утверждает Ирина, муж Вячеслав сначала давил на нее, конечно, психологически, затем пустил в ход кулаки.

«Я 1 августа получила побои от бывшего мужа, я сразу же обратилась в полицию, медпункт, после этого он никуда не обращался, а сейчас написал на меня заявление, что это не он меня, а я его била», — вспоминает Ирина.

Мужчина, как сапожник без сапог, продолжает помогать клиентам обрести семейное счастье. Вероятно, и такие отметки должны вноситься в будущий реестр специалистов. Ирина же практику прекратила.

«Ну кто пойдет к психологу, которого избивал муж!» — высказалась женщина.

Кто будет в списке, как в него будут включать, по какому принципу и что еще нужно знать клиентам, кроме профессиональной квалификации психолога, — все это собираются прописать в законе «О психологической помощи». Документ на стадии проработки. В любом случае эта профильная перепись специалистов быстрой не будет — одних медицинских психологов, тех, что принимают в кабинетах больниц, поликлиник и диспансеров, в стране 1200.