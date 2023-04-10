Шокирующий аттракцион: колесо обозрения рухнуло в Приморском крае

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Колесо обозрения рухнуло в приморском Арсеньеве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Момент случившегося застали местные жители. Что это — ЧП или специальные работы по демонтажу?

Жители города Арсеньев в Приморском крае стали свидетелями шокирующего аттракциона. В местном парке рухнуло колесо обозрения.

Впрочем, выяснилось, что тяжеловесную конструкцию рабочие уронили специально в рамках планового демонтажа. На месте старого колеса обозрения, которое пойдет на металлолом, через несколько лет появится новое место отдыха.

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