Шокирующий аттракцион: колесо обозрения рухнуло в Приморском крае
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Колесо обозрения рухнуло в приморском Арсеньеве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Момент случившегося застали местные жители. Что это — ЧП или специальные работы по демонтажу?
Жители города Арсеньев в Приморском крае стали свидетелями шокирующего аттракциона. В местном парке рухнуло колесо обозрения.
Впрочем, выяснилось, что тяжеловесную конструкцию рабочие уронили специально в рамках планового демонтажа. На месте старого колеса обозрения, которое пойдет на металлолом, через несколько лет появится новое место отдыха.