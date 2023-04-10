Шокирующий аттракцион: колесо обозрения рухнуло в Приморском крае Сегодня, 19:14 55 55 Колесо обозрения рухнуло в приморском Арсеньеве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Момент случившегося застали местные жители. Что это — ЧП или специальные работы по демонтажу?