ВКС РФ поразили «умными» бомбами позиции ВСУ в Херсонской области

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российские силы не дают украинским боевикам шанса форсировать Днепр.

В Херсонской области на базы ВСУ падают «умные» бомбы. Это управляемые снаряды повышенной мощности. Их применяют наши войска, чтобы помешать киевскому режиму собрать группировку для форсирования Днепра.

Также наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25. По замаскированным позициям ВСУ ракеты выпускают парами с малых высот. Затем летчики используют тепловые ловушки, чтобы обмануть ПВО противника.