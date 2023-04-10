«При Гитлере такого не было»: Гаспарян высмеял запрет въезда спортсменов России в ФРГ

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В германском МВД пригрозили отказом в выдаче виз российским спортсменам, допущенным к международным соревнованиям.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал заявление главы МВД Германии. Нэнси Фезер потребовала прекратить выдачу виз российским спортсменам, чтобы исключить их участие в международных соревнованиях.

«Если мы организовываем в Германии международные соревнования, то мы можем действовать соответствующим образом», — заявила Фезер.

Армен Гаспарян высмеял идею немецкого политика и сравнил это со временами правления Адольфа Гитлера.

«Даже на „Олимпиаде-36“ при Гитлере такого не было», — написал политолог в своем Telegram-канале.

Также глава МВД Германии выступила против того, чтобы немецкие спортсмены организовывали бойкоты из-за участия россиян в соревнованиях. По ее мнению, это может навредить атлетам, поэтому их надо обезопасить от такого варианта развития событий.

Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к любым соревнованиям в любых спортивных федерациях. Однако в марте эту рекомендацию скорректировали: россиян и белорусов решили допускать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. А на днях появилось еще несколько правил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие спортсмены из РФ и Белоруссии смогут выступать в международных соревнованиях.