Путин и глава Киргизии Жапаров обсудили взаимодействие и сотрудничество

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Что именно рассказал президент другого государства лидеру России?

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. В ходе диалога лидеры обсудили вопросы сотрудничества. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

«В контексте председательства России в ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Прим. ред.) и Киргизии в СНГ затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», – говорится в сообщении.

Также известно, что лидеры согласовали двусторонний настрой по развитию союзнических отношений обеих стран и решили продолжать поддерживать личные контакты.

К слову, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достигнутых договоренностях с российским коллегой по всем поставленным вопросам, которые были подняты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС). При этом белорусский лидер назвал переговоры с Путиным фундаментальными. Особое внимание было уделено вопросам обороны.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные тезисы заседания Путина и Лукашенко.