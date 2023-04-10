Даже ребра разошлись: Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов

Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Телеведущая стала мамой в начале февраля. Сколько времени займет восстановление после рождения ребенка?

Певица и телеведущая Ольга Орлова, в феврале ставшая мамой, пожаловалась на проблемы со здоровьем. В эфире на федеральном канале она поделилась подробностями послеродовой жизни, в которую пришли утомляемость, аллергия, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Я вышла на работу через неделю (после родов. — Прим. ред.). <…> Сейчас начался поллиноз (аллергия. — Прим. ред.), я сижу на гормональных препаратах», — рассказала Орлова.

На фоне этого певице пришлось отказаться от грудного вскармливания, что, к слову, породило очередную волну слухов о том, что Орлова рожала не сама. В ответ на злые домыслы знаменитость опубликовала фото своего живота после родов. Шрам от кесарева Орлова пообещала показать, когда приведет себя в порядок.

Помимо проблем с кожей, роды подарили телеведущей проблемы с ребрами. От беременности они разошлись с одной стороны и приносили певице огромную боль, унять которую смогли только специальные средства.

«Боль была такая… Честно, родить менее больно, чем когда они сходились обратно», — призналась Ольга.

Несмотря ни на что, Орлова счастлива вновь стать мамой и с трепетом относится к материнству. А дочь Аня регулярно мелькает в профилях знаменитой мамы в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольге Орловой доплатили 200 тысяч рублей после жалоб на «несправедливый» маткапитал.