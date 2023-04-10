Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер от тяжелой болезни

Фото: Instagram* / abbaccess

Артист скончался в возрасте 70 лет. Неужели врачи не могли ничего сделать?

Шведский музыкант Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет. Он играл в культовой поп-группе ABBA в 70-х и 80-х. Причиной смерти стала онкология. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление семьи артиста.

«С неописуемой печалью мы вынуждены объявить, что наш любимый Лассе умер. Недавно он заболел раком, который быстро распространился по его телу и он скончался в окружении своих близких», — написали родные музыканта.

Лассе Велландер родился в 1952 году. Игра на гитаре стала любимым хобби мальчика еще в детстве. В октябре 1974 года он пришел в группу ABBA и начал записывать с ними музыку, в том числе топовые треки Intermezzo No.1 и Crazy World. Гитарист участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и гастролировал с ними по всему миру.

После распада группы в 1982 году Велландер продолжил карьеру и сотрудничал с другими шведскими артистами, а годом ранее выпустил сольный альбом. Его последняя композиция вышла в 2006-м под названием Simple Ticket.

Также артист принимал участие в недавнем альбоме группы ABBA под названием Voyage, который был выпущен в 2021 году.

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