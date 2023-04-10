Они виноваты: почему Кейт Миддлтон с ужасом вспоминает о встрече с Меган Маркл

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Почему принцесса Уэльская заставила себя общаться с герцогами Сассекскими прошлой осенью?

Поклонников королевской семьи настигло разочарование. Многие считали, что совместное появление перед камерами принцев Уильяма и Гарри с их женами после смерти королевы означало то, что конфликт между родственниками исчерпан. Однако опубликованная недавно книга британского журналиста и эксперта королевской семьи Роберта Джобсона «Наш король» опровергает этот домысел, передает издание Daily Mail.

Впрочем, сомнения у общественности появились еще после выхода мемуаров Гарри под названием «Запасной». В этой книге герцог Сассекский рассказал, что должен был пойти на органы для брата и то, что Уильям физически напал на него и кинул в него собачью еду из-за Меган Маркл, и много других откровений.

В книге Джобсона написано, что Кейт Миддлтон тяжело пережила встречу с герцогами Сассекскими после похорон королевы.

«Кэтрин позже призналась высокопоставленному члену королевской семьи, что из-за неприязни между двумя парами совместная прогулка была одной из самых трудных вещей, которые ей когда-либо приходилось делать», — написал эксперт в романе.

Он утверждает, что ситуация, которая описывается в книге, была рассказана раньше, чем автобиография принца Гарри и до начала показа документальной картины «Гарри и Меган». Мистер Джобсон утверждает, что у герцогов практически не осталось тех, кто мог бы их поддержать из королевской семьи.

Автор пишет, что со временем в принце разочаровалась даже его бабушка, которая уставала от ссор между Гарри и Уильямом. Братья не стеснялись выяснять отношения даже в присутствии королевы. Однако Джобсон пишет, что Елизавета II оправдывала подобное поведение принца сильной любовью к жене, которая «затуманивала его суждения» и рассудок.

Журналист также считает, что, несмотря на все действия принца Гарри, королева желала ему добра и надеялась, что внук в скором времени найдет гармонию с самим собой и одумается.

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