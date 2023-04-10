«Можно не сомневаться»: сенатор Пушков раскрыл заветную мечту Польши

Сенатор Пушков: у Польши есть заветная мечта создать сверхдержаву с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Недавно Варшаву посетил президент Украины Владимир Зеленский. Что он обсуждал с польским коллегой?

Заветная мечта Польши, считает российский сенатор Алексей Пушков, заключается в создании «сверхдержавы Восточной Европы». Так политик прокомментировал статью в издании Rzeczpospolita, написанную после визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Автор статьи Томаш Гроссе указал, что теперь в мире заговорили о возможности присоединения Украины к Польше, воссоздать некие контуры Речи Посполитой. По мнению аналитика, такой исход событий был бы наилучшим для Варшави на фоне стоящих перед ней вызовов. А для Украины, с другой стороны, это объединение станет также вступлением в ЕС и НАТО.

«Американские эксперты, а также польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Речь идет об углубленном сотрудничестве стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины», — написано в статье.

Алексей Пушков подчеркнул, что подобные планы скорее ориентированы не на будущем Западной Украины, а на ту самую «заветную мечту Польши». Подчинив себе всю нынешнюю Украину, власти государства надеются стать сверхдержавой, ведь именно Речь Посполитая, по мнению поляков, сможет остановить Россию.

«Другое дело, насколько осуществимы эти планы. Однако можно не сомневаться, что Польша сделает все возможное, чтобы они осуществились», — отметил Пушков.

Во время своего визита в Польшу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что скоро между двумя странами не будет никаких границ.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле ответили на заявление Зеленского об отношениях с Варшавой.