Какие страны пострадают из-за подъема воды в океане? Ответ климатолога

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Профессор Сергей Семенов отмечает, что угроза касается городов, которые находятся на пологих побережьях.

Повышение уровня мирового океана в первую очередь угрожает местности, которая находится на пологих побережьях. Такой подъем уровня воды несет опасность для Бангладеша, Египта и южной части США. Об этом URA.RU сообщил научный директор Института глобальных климатических и экологичных исследований, доктор физических наук, профессор Сергей Семенов.

Эксперт отмечает, что угроза относится к тем частям побережья, где берег чрезмерно пологий. В таком случае на одну единицу повышения уровня океана море будет сильнее наступать на сушу. Более того, средний подъем уровня океана приводит к тому, что во время волнений появляются высокие волны, которые несут разрушительную силу. Это губительно для Бангладеша, Египта и Нового Орлеана.

«Города, которые расположены частично ниже уровня океана находятся в некоторой опасности, потому что дамбы не бесконечно надежны», — добавил Сергей Семенов.

Также профессор подчеркнул, что повышение температуры мирового океана предсказывает такие события, из-за которых углекислый газ будет поглощаться хуже, а значит, больше накапливаться в атмосфере. Из-за этого появляется угроза человеческому здоровью и жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что поверхность океана нагрелась до рекордных температур, до +21,1 градуса.