Небо затянуло мглой: ученые оказались в эпицентре извержения вулкана на Камчатке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Agung Supriyanto; 5-tv.ru

Исследователи хотели понаблюдать за активностью Безымянного, но он решил изменить планы.

Минуты ужаса пережили камчатские ученые вблизи вулкана Безымянный. Исследователи подобрались к нему, чтобы наблюдать за извержением. Но вулкан вышел на максимальную мощность, небо затянуло мглой, а на головы посыпались камни с пеплом.

Пришлось срочно сооружать укрытие, в ход пошли снегоходы и сани.

Ученые переждали опасность и благополучно вернулись на станцию. Безымянный сейчас на пике активности. Буквально сегодня, 10 апреля, выбросил пятикилометровый столб пепла.