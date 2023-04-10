Валила столбы и светофоры: как бушевала апрельская метель в Иркутской области
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Метель обрушилась на Иркутскую область в апреле
Фото, видео: Кожевников Денис / ТАСС; 5-tv.ru
Непогода привела к отключению электричества и многочисленным ДТП на дорогах.
Апрельская метель обрушилась на Иркутскую область. Ветер валил столбы, обрывал линии электропередачи. Тысячи человек остались без света. А видимость на дорогах упала практически до нуля.
Плохая видимость, отключения светофоров и заснеженные дороги — все это привело к многочисленным ДТП. Водители не успевали тормозить и врезались друг в друга. Движение по некоторым дорогам решено было ограничить или вовсе закрыть.