Подростки из Новосибирской области побили работников кинотеатра

В Новосибирской области подростки напали на охранника и кассира в кинотеатре

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Полиция уже установила личности почти всех хулиганов.

В одном из кинотеатров Новосибирской области началась борьба между охранником, кассиром и группой подростков. Об этом сообщает издание ngs.ru. Известно, что в потасовке также участвовали двое мужчин, они пытались утихомирить зачинщиков драки.

По словам кассира Полины Долгушиной, все началось в 22:50 по местному времени. Тогда в кинотеатре был последний показ. В заведение проникло около восьми подростков. Один из них выглядел на 18 лет, другие участники компании, вероятно, младше. Шумная группа сломала входную дверь, выдернули ручку вместе с замком.

Свидетелями буйства стали муж и брат кассира, которые пришли встретить девушку. Они вместе с охранником кинотеатра побежали за хулиганами и поймали одного из них. Когда друзья пойманного узнали об этом, то «вернулись к нему на выручку». Началась серьезная потасовка.

В разгар борьбы охранник заведения поспешил к тревожной кнопке. В это время подростки напали на супруга и брата кассира. Бунтари не жалели силы на двух мужчин и жестоко пинали их. Полина решила разнять участников драки и ее несколько раз ударили по голове.

«Вскоре приехала полиция, пацаны выбежали из кинотеатра, но их задержали где-то в пивнушке неподалеку. Задержаны были шестеро. Нас уже опросили, но заявление в полицию я планирую подавать завтра», — объяснила Долгушина.

В издании сообщается, что правоохранительные органы уже установили личности почти всех бунтарей. Скоро будет принято процессуальное решение по этому случаю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки в Новосибирске пытались поджечь женщину с ребенком из-за замечания.