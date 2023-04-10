Шансы есть: как дело против Трампа может сделать его вновь хозяином Белого дома

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Выборы президента США пройдут уже в следующем году.

Если бывший лидер Белого дома Дональд Трамп не сядет в тюрьму по обвинению в финансовых махинациях, то у него есть все шансы вновь занять кресло президента США. Таким мнением поделилась член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в интервью URA.RU.

По ее словам, демократы будут стараться отправить политика за решетку. Депутат также добавила, что Трамп сможет с легкостью выиграть внутрипартийные выборы, так как ситуация с обвинениями лишь увеличила его популярность.

«Это говорит о том, что они обеспечили Трампу очередное шоу которое увеличило его шансы на избираемость, и он однозначно обойдет всех конкурентов на праймериз. Полагаем, мы Трампа увидим на следующих выборах, если его не посадят», — отметила Бутина.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дональд Трамп решил умело воспользоваться обвинениями и теперь строит на них свою предвыборную программу.