«Это не мое»: Девятова отказалась от наследства умершего от рака бойфренда

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Знаменитой артистке было очень больно видеть, как ее любимый угасает на глазах.

Певица Марина Девятова живет счастливо с бизнесменом Алексеем Пигуренко, пара узаконила свои отношения в 2016 году. Однако этот мужчина вовсе не первая любовь звезды. В юности вокалистка встречалась с врачом по имени Максим, который был старше ее на 12 лет.

По словам артистки, эта история любви была очень красивой: пылкие, искренние чувства, высокая романтика и бабочки в животе. Правда, у чудесной сказки оказался трагичный конец — бывший избранник исполнительницы скончался от онкологии.

В интервью Youtube-каналу «PRОжизнь» 39-летняя Девятова призналась, что уже через полгода после начала отношений с врачом, юная певица узнала его страшный диагноз — рак мозга. Сам мужчина сначала держал это в секрете.

«Он мне не хотел говорить. Я нашла информацию в его документах и не знала, что это за аббревиатура медицинская. Потом мне мама подруги расшифровала», — рассказала певица.

По словам вокалистки, тот период жизни был очень трудным. Она видела, как любимый избранник увядает с каждым днем. При этом Максим старался приободрить Девятову.

«Когда он уходил, посадил меня напротив себя и рассказал мне все то, что с ним будет происходить», — рассказала исполнительница.

Экс-избранник знаменитости не смог побороть заболевание. После его кончины Марине Владимировне позвонили юристы, оказывается Максим оставил все свое имущество вокалистке. Несмотря на это, звезда отказалась от наследства. Она все переписала на родителей умершего.

«Потому что это не мое. Во-первых, у него есть сын от первого брака. Во-вторых, родители. И я в какой-то момент… Я просто девушка. В 18 лет не готова была вообще на эту тему разговаривать», — объяснила Девятова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Девятова заявила о послеродовой депрессии.