V Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» прошел в Сочи

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Юные дарования поразили своими способностями: где еще найти таких гениев, кроме как в большой России?

Невероятная россыпь талантов и высочайший уровень исполнительского мастерства — в образовательном центре «Сириус» завершился фестиваль молодых музыкантов «Созвездие». Вот уже несколько лет подряд конкурс дает успешный старт творческим карьерам начинающих артистов. В этом году финал вышел особенно эмоциональным, и во многом это произошло из-за неожиданного решения жюри. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов обо всем подробнее.

Пожалуй, самый известный в мире концерт для фортепьяно с оркестром. И остается только догадываться, какую силу духа вложил Дмитрий Феденко, чтобы передать всю экспрессию музыки Рахманинова. Юный пианист вышел на сцену с тройным переломом ноги.

«Купили синтезатор, я занимался на синтезаторе в больнице в наушниках, чтобы не мешать соседям. Они — ничего, просто удивлялись, что кто-то в больнице играет на синтезаторе с поломанной ногой. И что, вот, он сейчас еще куда-то там собирается ехать», — рассказал лауреат первой степени конкурса «Созвездие» в номинации «Фортепиано» Дмитрий Феденко.

Музыка — его жизнь. Родители водили его на концерты для самых маленьких. И вот теперь Дмитрий покорил одну из вершин. Пятый фестиваль молодых музыкантов «Созвездие» открыл новые имена.

«Этим музыкантам предоставляется возможность заявить о себе, как действительно интересный солист, которого начинает приглашать другие концертные организации, и таким образом его жизнь состоялась как музыканта. Вот это, казалось бы, такая простая формула, но она необходима каждому», — заявил художественный руководитель Санкт-Петербургского «Дома музыки», народный артист РФ Сергей Ролдугин.

Большая часть из них и не только лауреаты смогут выступить с симфоническими оркестрами. Адриан Маркевич с шести лет играет на виолончели.

Для финала выбрал концерт «английского Бетховена» — Эдуарда Элгара. Сочинение сложное, но справился блестяще. Кроме такого желанного первого места из «Сириуса», он увезет подаренный специально победителю смычок.

«Этот смычок, возможно, станет моим талисманом, в будущих выступлениях. Я надеюсь, что он мне будет только помогать, а там все подойдет», — отметил лауреат первой степени конкурса «Созвездие» в номинации «Оркестровые струнные инструменты» Адриан Маркевич.

Ежемесячно в Сириус приезжают по 800 талантливых школьников со всей страны, и 40 из них — одаренные музыканты. В «Созвездии» участвуют 16 сильнейших за несколько лет.

«Конкурс „Созвездие“ в „Сириусе“ задает высочайшие стандарты исполнительского мастерства, они поддерживаются каждой программой в „Сириусе“ и конкурс „Созвездие“ является, наверное, приемником тех самых сильных педагогов и традиций, которые работают с ребятами», — подчеркнул руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Те, кто не участвуют в конкурсе, оттачивают исполнительское мастерство. И это для многих сбывшаяся мечта и бесценный опыт.

«Сириус» — для меня это начало музыки и развитие», — сказала участница образовательной программы «Сириус» Карина Оганесян.

В прошлом году в Сириусе открылась высшая школа музыки по восьми специальностям от фортепиано до ударных. И совсем скоро у нее будет свое отдельное пространство.

Здание строится в традиционном стиле черноморской архитектуры с колоннадой. Бирюзовые цвет по задумке проектировщиков будет гармонично сочетаться с оттенками моря. Внутри два концертных зала и семьдесят классов для занятий.

Новоселье планируют отпраздновать уже в следующем году. А пока талантливые музыканты учатся и живут в большом дружном кампусе, где всегда бурлит энергия молодого задора и конечно таланта. Жюри в этом году долго совещалось, кому же отдать гран-при конкурса «Созвездие».

«Уважаемые почетные гости, у нас была безумно жаркая схватка, но вы сами слышали сегодня, как происходили события. И мы решили единогласно большинством голосов, что… только, пожалуйста, вы похлопайте потом. Жюри решило дать три гран-при! Всем участникам», — заявил художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ Сергей Ролдугин.

Такое решение жюри приняло впервые за все годы проведения «Созвездия». Настолько яркими оказались все его участники.