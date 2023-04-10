Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Alexander Merchak; 5-tv.ru

Незадолго до возгорания там проводилась Пасхальная служба.

Лютеранская церковь загорелась в США. Ей уже более 100 лет. Есть опасения, что шпиль исторического здания может рухнуть. Все окрестные улицы перекрыты, чтобы избежать возможных жертв. Пожарные пытаются справиться с огнем. Работу осложняет густой дым.

Как сообщил священник, к моменту возгорания в церкви никого не было, но совсем незадолго до этого проводилась Пасхальная служба.