Жертвы пирамиды: как мошенники оставляют без гроша наивных граждан

Десятки россиян остались с долгами после вложений в финансовую пирамиду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Десятки россиян инвестировали средства в фирму «Независимость». Когда поняли, что были обмануты, собрались писать коллективное заявление в полицию.

Миллионные долги вместо баснословных прибылей. Десятки вкладчиков лишились крупных сумм после того, как инвестировали в якобы перспективный стартап. Инвесторов принимали в роскошных офисах, дарили дорогие подарки и обещали невероятные проценты. Чем все обернулось на деле — увидел корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Так, с транспарантами и кипой жалоб, обманутые вкладчики ходят по различным инстанциям уже давно. Москва. Татарстан. Башкирия. И даже Сахалин. Десятки людей по всей стране инвестировали средства в фирму «Независимость». Под внушительные проценты, которые пообещать не сможет ни один банк.

«Я вот 50 тысяч положил. Обещали от 30 до 40% к этим деньгам», — жалуется пострадавший.

Многих клиентов подкупил амбициозный проект — первый отечественный завод электромобилей. Якобы запуск перспективного производства должен был приумножить инвестиции в разы уже через год. Люди поверили.

Инвесторов принимали в роскошных офисах. Приглашали в рестораны, на конференции и обучение. Показывали договоры с зарубежными партнерами. А тем, кто инвестировал в «Независимость» миллионы, делали дорогие подарки.

«Дарил пакетик с алмазом. Настоящие», — рассказывает пострадавшая Марина Семенова.

В какой-то момент торжества закончились, а руководители инвестиционной компании перестали выходить на связь. О том, что проект рухнул, многие узнали из соцсетей.

«Наши трейдеры слили капитал на сумму почти два миллиона долларов. Мною принято решение продать имущество компании», — говорит гендиректор фирмы.

Это Дмитрий Зелизняк. Генеральный директор «Независимости». Именно он обещал богатую жизнь и электромобиль каждому.

«Обещал нам, что кто проинвестирует 700 тысяч рублей, за полгода поставят электромобили», — рассказывает пострадавший.

Зализняк давно в сфере финансов. Сначала работал в одном из крупнейших банков страны, затем ушел в бизнес, а после стал заниматься инвестициями. Участвовал в международных форумах, где презентовал свои проекты.

«Меня наградили медалью Махатма Ганди. Я человек мира», — говорил он.

Человек мира оставил десятки вкладчиков без денег и без квартир. С помощью сообщников, уверяют пострадавшие. И даже показывают их лица и называют имена.

«Кромов. Зализняк всегда говорил, что есть человек, который стоит выше», — рассказывает пострадавшая Валентина Костенко.

Мы не раз пытались связаться и с Кромовым, и с Зализняком. Но их телефоны были недоступны. Зато нам удалось найти Людмилу Мазыленко. Она тоже обладательница престижной награды. Правда, в области строительства. Бизесвумен даже печатали на обложках журналов, пока она не попала в СИЗО как фигурант уголовного дела по статье за мошенничество. После занялась инвестициями. И, похоже, взялась за старое. Сейчас она активно привлекает вкладчиков в очередной странный инвестиционный проект.

«Компания дает 15%, но есть такая функция, фишечка, — увеличение процентов», — говорит она.

Это кадры с контрольной закупки. Мы представились вкладчиками, которые готовы инвестировать в ее идею. Людмила Мазыленко и ее бизнес-партнер предложили сорвать куш на перепродаже квартир и криптовалюте.

«Закинул 500 долларов. Стандартная идет 10%. Ежемесячный доход 50 долларов в месяц. Вот автоматизация, про которую говорил. Увеличиваем. Уже 70 долларов», — говорит ее партнер.

Парочка так громко говорила о своем проекте, но почему-то умолчала о том, что сайт брокера, через который нам нужно было производить платежи, имеет признаки финансовой пирамиды. По крайней мере так говорится на сайте Центробанка. Мы попросили предпринимательницу объясниться, но она ушла ответа.

«Как собираетесь гарантировать 20% в месяц?» — спрашивает журналист Мазыленко.

«Уважаемый, обратитесь к руководству компании», — ответила она.

Отвечать ей придется, уже не журналистам, а правоохранителям. Вкладчики вновь планируют писать заявления в полицию. На этот раз коллективное. И не только на Мазыленко, но и на руководителей инвестиционной компании, ведь вместо финансовой независимости, вкладчики получили миллионные долги.